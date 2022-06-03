高雄今日凌晨驚傳群架鬥毆事件，邱姓男子在臉書分享獄中生活，遭到黃姓男子在下方留言譏諷，隨即雙方開始互嗆。之後相約在前金區談判，黃男孤身一人到場，而邱男額外找來3名友人助陣，在談判破裂後，黃男與邱男一方互毆起來，但黃男最終寡不敵眾，慘遭4人毆打，造成頭部、身體擦挫傷，所幸送醫後無生命危險。警方獲報後循線逮捕邱男等4人到案，依妨害秩序、傷害罪移送法辦。

新興分局前金分駐所於3日1時23分許，接獲民眾報案，民眾表示瑞源路與南台橫路口，有人聚眾滋事後逃逸，警方立即趕抵現場，發現一名24歲黃姓男子頭部及身體有擦挫傷，經送醫院治療後，已無生命危險，現已返家休養。

據了解，邱男先前在臉書社團，留言被關在監獄裡的生活，遭黃男留言譏諷說是假的，沒被關過是要知道什麼。雙方因此爆發爭執，互嗆要輸贏，才相約到前金區瑞源路與南台橫路口碰面。

警方表示，邱男與友人吳男、蔡男、葉男共乘一輛汽車到場，與黃男見面後又起口角爭執，之後黃男與吳男爆發動手推擠，黃男被打倒在地時，慘被吳男、葉男拿棍棒或徒手毆打。

前金所偵查隊組成專案小組連夜展開追查，根據調閱監視器鎖定涉案邱男等人，迅速在當日凌晨4時許在高雄市橋頭區、岡山區等地逮捕邱男等4人到案。

訊後以妨害秩序、傷害罪嫌將邱男等人移送高雄地檢署偵辦外，另外也對邱男乘坐的自小客車，是否有另觸犯闖紅燈或超速違規交通部分，將依道路交通管理處罰條例舉發。