美國海軍宣布即將舉行第28屆環太平洋軍事演習，針對軍演將台灣、大陸被排除，國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，尊重主辦方，也希望跟美國在各方面能有更多合作。

行政院宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，啟動貿易談判，蔣萬安昨批評是大內宣。蔣萬安今再強調，對於促進台美之間經貿交流非常樂見，但是看到政府大陣仗開記者會，沒有看到任何官方簽字、沒有法律約束力。

他說，真正重要的議題，包括市場准入、降低關稅、貿易自由化等，都沒有在倡議中詳細敘述，民眾非常期待看到實質性的台美經貿的進展。