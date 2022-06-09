國民黨提名基隆市長參選人謝國樑，9日持續進行請益之旅，他拜訪基隆市愛一路上的「安卡莉動漫藝術工作坊」，該工作坊提供學習電繪動漫技巧、實體水彩、油畫等課程。謝國樑表示，他若能當選市長，將積極為基隆青創工作者打造培育基地與舞台，並活化閒置空間形成「藝術家聚落」。

謝國樑拜訪的是該工作坊的創辦人，基隆知名動漫藝術家小白老師廖志祥。謝國樑指出，過去幾年他投身文創產業，後來也成立基隆創業者空間（SEK），因此對親身參與體驗青年文創，非常有興趣，更能同感其中艱辛。

廖志祥曾在104年創立基隆觀光虛擬代言人「港灣城姬！基隆少女」，其中的「吉古拉」動漫角色，爲不少基隆人留下深刻印象。另外，廖志祥也認為，其實動漫圈有許多優秀的創作家皆來自基隆，因此應進一步打造更多有利於動漫創作的發展空間與環境。

謝國樑說：「目前基隆缺乏對於數位及動漫產業人才的孵育，應該擴大文創範疇將動漫設計納入文創中。」他認為，市府在推動相關藝文活動與政策時，也能吸引更多優秀藝術家加入。謝國樑舉例，如同東京池袋的「常磐莊」公寓，因實惠的租金與環境，吸引大量漫畫家進駐，像是橫山光輝、手塚治虫、藤子不二雄Ⓐ、藤子・F・不二雄等大師級的漫畫家。

謝國樑表示，未來若當選市長，市府將積極為基隆青創工作者打造培育基地與舞台，並透過盤點老舊的政府機構據點、閒置土地，來活化空間形成「藝術家聚落」。除了吸引更多在地青創及藝術家留在基隆，更增加城市生命力、展現藝文特色與價值。