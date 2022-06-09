國民黨高雄市長人選尚未出爐，黨祕書長黃健庭日前到高雄和黨籍市議員座談；黨團總召童燕珍透露，會中開放「假投票」，但未公布結果。不過，有相關人士透露，討論最高的是智庫執行長柯志恩與孫文學校總校長張亞中。張亞中今(9日)接受港媒訪問時直言，現在的藍軍支持者有一大部分是屬於「個性藍」，就是對國民黨不高興，就不出門投票了，他估計個性藍在高雄有15%，若這族群不出來，就會像上次市長補選國民黨的票數一樣慘。

根據《中評社》報導，張亞中分析指出，國民黨在高雄這一局，戰略目標應該擺在誰選高雄市長，能把藍軍基本盤全部催出來，能不能贏市長選舉是其次，首要目標應是讓議會席次過半，在高雄有制衡民進黨的力量，這才是該有的戰略。

張亞中指出，個性藍以前都是深藍的，都是含血、含淚、含恨投票，但現在改變了，估計個性藍在高雄有15%，倘若這15%的族群不現身投票，就會像上次市長補選國民黨的票數一樣慘，所以現在找市長候選人，應該往誰能把藍軍基本盤催出來這方向來找。

另外，張亞中認為，高雄對國民黨而言應是最重要的戰略要領，高雄選戰打得越激烈，台北跟桃園的壓力就減輕，高雄是民進黨的心臟，選情激烈，民進黨一定要回防，所以把能催出國民黨基本盤的戰將擺到高雄來，高雄就有一拚的機會。