國民黨年底高雄市長提名，智庫執行長柯志恩被點名是黑馬。柯今（9）日受訪表示，主席朱立倫訪美前確實認真告知，高雄市長選舉很多人提到她，盼她慎重思考，並說六都對朱很重要，若可下去選黨可慎重考量，但「這真的不是我的生涯規畫」。

柯志恩說，她現在是專職教授，要去選要有心理準備與通盤考量，但黨中央至今無人跟她討論參選可能遇到的狀況或資源等細節，就要她去幻想參選，著手擬定參選白皮書，這不符合她做事風格；也因她訊息不夠，怎麼回答yes或no？

柯志恩建議，她2016年才從政，現在要幫國民黨打高雄這麼大戰局，「我何德何能」，但若黨中央做一個全面、公正民調，能夠反映高雄人的看法，才能說服有意參選者與被點名者，若屆時民調勝出的是她，「那我認了」，但我真的不相信。

柯志恩還以2019年參選立委時「美白小腿」爭議自嘲，如果突然要去高雄雄舉，「我就用小腿走遍高雄給你看」。

柯志恩說，南部女人很簡單，也很阿沙力，但要訊息足夠，如果沒有運作，民調顯示高雄人還願意支持你，身為黨員還有什麼好說的，但現在沒有，若結果又被說是中央空降，如何說服有意願參選者與在地人。

柯志恩表示，若要參選高雄市長，會考量自己有沒有能耐能帶動藍軍士氣，讓藍軍支持者願出來投票，力保現有藍軍市議員席次，甚至讓高雄市民願意再給國民黨一次機會，要帶給這個偉大城市什麼思維，讓大家相信她願意深耕高雄。

柯志恩說，國民黨現在處在低點，高雄市長選舉難打是確定的，也一定會有負面聲音，要去選高雄市長就要感性戰勝理性，不會考量成敗，「我有自知之明，也不會扭捏作態，要選就選」，但「我有沒有這麼大的能耐，我訊息不夠」。

外界解讀，黨中央恐以「張善政模式」突襲徵召柯志恩選高雄市長，柯聞言大喊「千萬不要，我沒這麼厲害」，並笑說，「本黨目前為止，主席名單未出世就先出事」，她只是黨內黨名人選之一，不是唯一，也不認為朱立倫有唯一口袋名單。