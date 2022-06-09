年底台北市長選舉，國民黨已提名立委蔣萬安出戰，北市副市長黃珊珊則被外界視為柯文哲接班人，台北市議員王世堅憂柯在最後關頭犧牲黃珊珊，成全「藍白合」，9日質詢時呼籲，不要有事黃珊珊，沒事蔣萬安，台北市長柯文哲回稱「不會啦」。

王世堅表示，我高度質疑你會放生黃珊珊，不要在最後關鍵，犧牲黃珊珊，成全藍白合，柯文哲則稱「不會啦，希望王議員也堅定支持黃珊珊」。

王世堅說，確實堅定支持黃珊珊，跟她有近20年同事情誼，了解黃珊珊有堅韌個性，深厚法律素養，也有非常好的行政經驗，更何況她代表整個台北市議會，頭一位由台北市議員出身參選首都台北市長，這是議會共同的光榮。

王世堅也表示，感情上百分之百支持黃珊珊，柯文哲忙問「理智呢？」，王接著說，但理智往往戰勝感情，理智上要支持民進黨推出的市長候選人，感情上支持黃理智上做選擇，但柯感情上理智上都應支持黃珊珊。

王世堅又稱，感情上黃珊珊跟你這幾年，做這麼多事，理智上她是你們黨內，公開要支持的市長候選人，不要有事黃珊珊，沒事蔣萬安，就是這麼清楚。

柯文哲稱，我跟王議員總算有共同想法，我們有共同的支持人，王世堅回稱，希望你可以堅持到底，好幾個活動我看你若即若離，柯笑稱，總不能抱在一起。