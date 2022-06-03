今天在NBA總冠軍賽場上塞爾提克以120：108擊退勇士，綠軍雖然整場比賽大多處於落後，但靠末節一波17：0攻勢帶走首戰勝利，而勇士這邊大將柯瑞(Stephen Curry)拿下全場最高的34分，另外威金斯(Andrew Wiggins)得到20分，不過賽前自信滿滿的卓雷蒙格林(Draymond Green)卻相當低迷，全場12投僅2中拿下4分，還吞下6犯。

格林是勇士過去奪冠的重要成員之一，今年與柯瑞、回歸的克雷湯普生(Klay Thompson)再次合體，這也讓格林表示沒有球隊能擊敗完整的他們，確實完整的勇士令人畏懼，擁有不少得分點，但此戰他自己的表現實在糟糕，出賽38分鐘拿下4分11籃板5助攻2抄截，投籃命中率16.7%、外線4中0、罰球3中0，身背6犯、3次失誤。

格林向來不是得分好手，但過去能靠防守、傳球為勇士帶來貢獻，本季例行賽為球隊出賽46場平均得到7.5分7.3籃板7助攻，投籃命中率52.5%、外線29.6%、罰球65.9%，季後賽出戰17場數據差不多，不過外線、罰球命中率仍低，場均有2.8次失誤4次犯規，身上所有缺點剛好都在此戰顯露出來。但賽後他依舊保持自信，認為球隊沒事，會找到阻止綠軍外線的方法。