勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林在總冠軍賽G1表現相當低迷，間接造成勇士慘遭塞爾提克爆冷逆轉擊敗結果，追夢4日開直播坦承，「當我回看這場比賽，我讓柯瑞失望了，因為我打得不好，當他打出那麼優異表現，我也必須確保做好自己的事。」

「柯瑞在G1首節就拿21分，全場34分，我很喜歡柯瑞開打之後就火力全開的打法，我們應該跟他一樣，」卓雷蒙格林表示，「可是隨著比賽深入，我們開始呆站在那裡，特別是下半場的時候，我想最容易被守住的進攻，就是呆站著進攻。」

G1和卓雷蒙格林對位的塞爾提克前鋒荷福德，他的很多三分出手都有大空檔，不過追夢把自己防守責任推得一乾二淨，「不只是荷福德擁有很多空檔三分出手機會，史馬特也是，甚至普利查德也是，我們在協防到位方面，我認為沒有做好。」

只是不少球迷看到卓雷蒙格林還有時間開直播，為何沒有趕緊去訓練館備戰6日登場的總冠軍賽G2，讓他連忙回嗆，「讓我猜猜你們會怎麼說，趕緊去訓練館？格林你好爛？我一大早就待在訓練館了，甚至我從昨晚就在看影片到現在，閉嘴吧！」