NBA總冠軍賽剛結束第三戰，塞爾提克昨天以116：100擊退勇士，在主場取得系列賽2：1領先優勢，台灣時間明天早上兩隊將繼續在波士頓花園廣場拚戰。而說到勇士輸球落後，過去奪冠元老卓雷蒙格林(Draymond Green)或許要負點責任，他在整個系列賽表現非常低迷，除了命中率和數據不佳以外，還在其中兩戰被判6犯離場。

Draymond through three games in the Finals: pic.twitter.com/P544VOVCiU — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 9, 2022

格林在總冠軍賽期間頻頻發表言論，場上也偶爾做出爭議行為，受到外界議論，他或許沒真正把心放在「球場表現」上，首戰繳出4分11籃板5助攻2抄截3失誤6犯，投籃命中率16.7%(12中2)，第二戰9分5籃板7助攻1抄截1阻攻1失誤3犯，命中率66.7%(3中2)，算是相對及格的一場，但昨天2分4籃板3助攻1火鍋2失誤6犯簡直毫無存在感，投籃是4中1。

“Draymond how do you feel like you played?”



“Like shit” pic.twitter.com/dLL1dqdVWC — Jordan Dajani (@JordanDajani) June 9, 2022

不論防守數據三場下來總計15分6失誤15次犯規，投籃命中率26.3%(19中5)，外線是悲慘的7投0中，對於平均上場超過35分鐘的他相當不及格，連失誤次數都比投籃命中來得多。昨天賽後他受訪談到自己的表現也直說：「跟屎一樣(Like shxt)」看出他非常失望，雖然他並非以得分見長，但沒必要的失誤跟犯規可說是重重傷害了球隊。