勇士後衛克雷湯普生（Klay Thompson）準備好在總冠軍賽爆發了，總教練科爾（Steve Kerr）、主將柯瑞（Stephen Curry）都相信他的命中率「校正回歸」只是遲早的事。今年季後賽，湯普生每一輪至少都會爆發1次，現在總冠軍賽前兩戰他靜悄悄的（外線15投4中），反而是對手塞爾提克必須當心。

總教練科爾說：「我不會特別在意他的狀態，克雷自有辦法應付小小的低潮。」

湯普生其中一個綽號是Game 6 Klay，這是源於2016年西區決賽對戰雷霆，陷入絕境的勇士靠著湯普生41分、外線18投11中的演出在G6力挽狂瀾，最終拚到G7淘汰雷霆，間接導致雷霆主將杜蘭特（Kevin Durant）轉投勇士。

2018年西區決賽對戰火箭，勇士再度於G6面臨生死戰，湯普生此時又打出35分、外線14投9中，幫助勇士7戰反殺火箭。一直到今年對灰熊G6，仍是湯普生爆發摘30分、8顆三分球關門收拾對手。

湯普生說：「只要去YoutTube找找看Game 6 Klay影片，因為那些是我面對過非常高壓的狀況，結果我投籃手感很棒。當你能在背水一戰的時候做到，你就有辦法在任何時候做到。」

柯瑞表示：「過去的情況證明他是無法被預測的，例行賽、季後賽，他可以提升到另一個境界，他總有辦法提振自己，特別是在季後賽，造成很大的衝擊，非常大。」美媒NBC Sports比喻這是一個未爆彈，他肯定會爆，只是沒有明確的倒數計時器。