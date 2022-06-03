根據《ESPN》女記者雷孟娜3日搶在今年總冠軍賽開打前夕爆料，原本勇士總管邁爾斯在季前跟柯瑞保證，將會圍繞柯瑞重新打造一支爭冠球隊，甚至一度考慮挖來巫師後衛畢爾輔佐柯瑞，沒想到本季卻碰上威金斯爆發，勇士才打消這個念頭。

「邁爾斯的意思很簡單，既然他們擁有柯瑞這樣的球星，就必須對他有所負責，」雷孟娜表示，「那麼想要圍繞柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林等人重新打造爭冠球隊，最容易的方法就是簽下或交易換來一名可以馬上替勇士帶來幫助的球星。」

雷孟娜強調，勇士在本季進行期間嘗試過不少選擇，其中他們最想換來的對象，就是待在華盛頓打球也不太開心的巫師後衛畢爾，沒想到威金斯本季表現漸入佳境，不僅獲選全明星先發，甚至越打越穩定，當然勇士也沒料到菜鳥射手普爾進步如此神速。

只能說勇士的建隊方向相當成功，他們在挑選新秀球員或交易球員的眼光向來很好，也不會輕易放棄年輕球員或選秀權，如今隨著勇士再次闖進總冠軍賽，就看這套陣容是否能夠讓他們奪下隊史第6座總冠軍獎盃，威金斯與普爾的表現也會備受關注。