網紅連千毅直播時的火辣助手長瀨昆妮，精緻臉蛋加上火辣身材令人印象深刻，從事日文教學多年，因此有著「日文女神」封號，常在社群網站分享日常的她，稍早曬出端午佳節吃肉粽的照片，只見一對傲人上圍幾乎要從穿的黑色小可愛炸開，讓粉絲看得血脈賁張。

長瀨昆妮稍早曬出在端午佳節應景吃肉粽的照片，只見她身穿僅靠4條細繩綁住的黑色小可愛，露出香肩對著鏡頭擺出甜美微笑，不過小可愛似乎承受不住雙球重量，一對傲人渾圓北半球幾乎要呼之欲出，更擠出一條深邃事業線，讓所有人看的鼻血直流，她也道出：「現在吃的不是肉粽味，而是思念奶奶的滋味」，暗示性的一句話引發無限遐想空間。

長瀨昆妮傲人身材照讓上千網友為之瘋狂。(長瀨昆妮/日文女神臉書)

長瀨昆妮這張火辣養眼的照片，吸引不少網友留言：「的確有思念奶奶的滋味」、「想跟老師一起吃 」、「老師包肉粽的繩，不會太細嗎」、「乍看之下我以為你是用口罩代替上衣，原來是我看錯了」、「真的重點是粽子嗎？是奶奶的味」、「我通常都是一邊吃一邊看著奶奶」、「妮妮女神的肉粽看起來好可口」。

連千毅之前直播暴走，粗口飆罵長瀨昆妮，把她罵到含淚離開現場，之後邀約合體卻慘遭放鳥，讓外界以為關係決裂，沒想到上個月底，長瀨昆妮突然現身直播大跳艷舞，讓人以為兩人已經和好如初，沒想到連千毅隔日開直播時，卻是自己獨挑大樑，讓外界推測是否和解又再生變數。