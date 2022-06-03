宜蘭擁有好山好水的風光，同時以農業起家的背景也讓這裡有多處值得一訪的農場，喜歡宜蘭的朋友，千萬不能錯過最具特色的宜蘭農場。今天，我們就來介紹宜蘭農場TOP10，有各式不同的風格，推薦給想找宜蘭農場景點的朋友，下次來宜蘭玩時就可以排進行程裡啦！

宜蘭農場｜甲鳥園

圖片來源/甲鳥園粉絲專頁

甲鳥園是由傳統鴨寮轉型，並結合礁溪環境的生態園地。這裡除了仍有飼養鴨子之外，也規劃出稻鴨共生、候鳥休憩區。來到甲鳥園，除了能一覽精心設計的鴨寮建築，還能在循環共生的植物園區走走逛逛。看完景觀之後，也別忘記到體驗區DIY磁磚馬賽克，再品嚐鴨蛋相關產品、或點杯咖啡享受優閒午後喔！

地址：宜蘭縣礁溪鄉吳沙村開蘭路209號

電話：03-9288152

營業時間：9:00-18:00

官方網站：甲鳥園

宜蘭農場｜可達休閒羊場

圖片來源/可達休閒羊場粉絲專頁

可達休閒羊場是一處擁有多種可愛動物的農場，這裡除了可愛的羊咩咩，還有兔子、咕咕雞、白鴿、鴨子，讓喜愛動物的朋友能來這裡體驗與動物相處的樂趣。此外，可達休閒羊場還有多種營養健康的羊奶製品可以選購，像是羊奶饅頭、奶酪、冰棒等，非常適合喜歡動物與羊奶製品的朋友前來一遊。

地址：宜蘭縣員山鄉惠深二路二段125號

電話：03-9225650

營業時間：9:00-17:00

粉絲專頁：可達休閒羊場

宜蘭農場｜宜蘭農夫青蔥體驗農場

圖片來源/宜蘭農夫青蔥體驗農場粉絲專頁

說到宜蘭的名產，那就絕對不能不提到三星蔥了。宜蘭農夫青蔥體驗農場占地約6000坪，在如此廣闊的農場裡，可以體驗各種不同的農作生活，還有青蔥、果園步道，幸福動物餵食區，讓你更接近自然環境。想來此一遊的朋友，一定要嘗試體驗一日蔥農的樂趣，採收完蔥作物後，還能親手製作蔥油餅大飽口福喔！

地址：宜蘭縣宜蘭市安農南路二段3巷16號

電話：0975-376-902

營業時間：9:00-17:00

粉絲專頁：宜蘭農夫青蔥體驗農場

宜蘭農場｜星寶蔥體驗農場

圖片來源/星寶蔥體驗農場粉絲專頁

星寶蔥體驗農場位在三星蔥的產地三星鄉，也是一處蔥體驗的熱門農場，非常適合想到三星鄉玩的朋友加入行程。這裡除了有三星蔥田導覽與DIY蔥派的活動，農場內還可以和梅花鹿、迷你驢互動。結束體驗活動更可以點杯咖啡搭配下午茶休息，讓你深度體驗農野生活的樂趣。

地址：宜蘭縣三星鄉東興路7-5號

電話：03-9891048

營業時間：9:00-18:00

粉絲專頁：星寶蔥體驗農場

宜蘭農場｜蘭城花事休閒農場

圖片來源/蘭城花事休閒農場粉絲專頁

蘭城花事休閒農場是將花卉結合各種形式的體驗農場，讓喜歡花卉的朋友來到這裡能夠透過視聽嗅味覺深度體驗。除了欣賞優雅浪漫的花田，還可以選擇DIY創意盆栽、押花、漂流木設計。體驗累了，還可以做做花草餅乾或直接預約下午茶充飢休憩喔！

地址：宜蘭縣員山鄉惠深二路一段87號

電話：03-9229990

營業時間：09:00-17:00

粉絲專頁：蘭城花事休閒農場

宜蘭農場｜木渠多肉花果農場

圖片來源/木渠多肉花果農場粉絲專頁

喜歡多肉植物的朋友，來宜蘭玩一定要來木渠多肉花果農場走走。這裡擁有多種療育的多肉植物，除了可以選購自己喜歡的多肉盆栽，還可以體驗親子DIY組盆、種子手作課程，讓你製作出專屬自己的獨特多肉。如果失心瘋看上太多款多肉植物，農場還有提供郵寄的服務，讓你輕鬆帶回家。

地址：宜蘭縣宜蘭市員山鄉枕山村坡城路9-12號

電話：0939-833-441

營業時間：9:00-17:00

粉絲專頁：木渠多肉花果農場

宜蘭農場｜頭城休閒農場

圖片來源/頭城休閒農場官方網站

如果想更深度體驗農場生活，那非常推薦可以到頭城休閒農場來個兩日或三日遊。這裡不僅提供優質的農場住宿，還有豐富的行程讓你可以自由選擇搭配。跟著農場導覽尋訪水稻田、看看農場的水牛與山羊，再到有機菜園採摘食材，享用道地的鄉土料理。整天的行程讓人感到滿足又親切，喜歡農作體驗的你千萬別錯過！

地址：宜蘭縣頭城鎮更新路125-1號

電話：03-9772222

營業時間：8:00-20:30

官方網站：頭城休閒農場

宜蘭農場｜耕堡休閒農場

圖片來源/耕堡休閒農場官方網站

喜歡體驗農場的朋友，如果想走一日遊路線，也可以選擇耕堡休閒農場。這裡除了完整的農場體驗，還有團餐Buffet可以預約，非常適合全家或跟朋友們一起來玩。在這裡可以逛逛農場生態，也可以與農場內的可愛動物互動，想一嚐自然健康的美食，還有農村廚房可以體驗手作地瓜圓與各種口味的饅頭。如果想帶一些有機蔬果回家，還可以到農場內的有機市集好好選購一番喔！

地址：宜蘭縣三星鄉員山村三星路八段238巷長埤68號

電話：0988-015-066

營業時間：9:00-17:00

官方網站：耕堡休閒農場

宜蘭農場｜張美阿嬤農場

圖片來源/張美阿嬤農場粉絲專頁

宜蘭農場景點除了種類眾多，還有不少適合拍照打卡的熱門景點，想跟上話題的你，那就不能不來張美阿嬤農場走走。這裡除了有宜蘭農場最夯的餵小鹿，還可以跟超可愛的水豚君互動。喜歡DIY的朋友，也可以在跟可愛動物互動後，體驗三色芋圓、蔥油餅、搗麻糬等手作美食。由於阿美阿嬤農場相當熱門，欲前往的朋友記得先在臉書上填表單登記報名喔！

地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段141巷11弄26號

電話：0988-015-066

營業時間：9:00-17:00

粉絲專頁：張美阿嬤農場

宜蘭農場｜心花鹿Fun

圖片來源/心花鹿Fun粉絲專頁

宜蘭農場中同為可愛動物互動且熱門的景點還有心花鹿Fun，這裡位在梅花湖畔，可以邊賞梅花湖的美景，邊和梅花鹿、綿羊、袋鼠、兔子等療癒又可愛的動物互動。此外，這裡還有相當受歡迎的獨家動物草泥馬，農場內的動物都非常親人，喜歡和動物互動的朋友可別錯過囉！

地址：宜蘭縣宜蘭市冬山鄉得安村大埤一路199號

電話：03-9610908

營業時間：9:30-17:00

粉絲專頁：心花鹿Fun