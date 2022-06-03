摳門男適合交往嗎？1名女網友日前認識1名男子，2人聊天相當投緣，但真實見面後她卻發現男子相當小氣，堅持花費一律AA制，就連到摩鐵開房，男子還說不想花錢買保險套，女方拒絕後，男子當下嘿咻完，就在床上說「保險套的錢我們平分一人99，你要不要先給我，可以給我100，就不用計較那個1塊了」。

該女網友在Dcard上發文，她日前升大學後在交友軟體認識1名男子，聊天過程都覺得很合得來，直到見面約會才發現對方「不是普通的小氣」，某次她與男子到摩鐵，男子稱不想花錢買保險套，她則說「如果不買，未來會花更多錢欸」，當下發生關係後，男子直接在床上說「保險套的錢我們平分一人99，你要不要先給我，可以給我100，就不用計較那個1塊了」。

男子說不想花錢買保險套，女方拒絕後，男子嘿咻完就說「保險套的錢我們平分一人99，你要不要先給我，可以給我100，就不用計較那個1塊了」。（翻攝自Dcard）

該女網友當下被男方討錢相當傻眼，事後發文稱感覺很差，還舉例男子只要有分食給她，就會跟她收取一半金額，強調買保險套不是不能AA制，只是男友當下討錢的態度讓她反感，如今對方提出想交往，讓她很猶豫是否答應。

其他網友紛紛留言「拜託不要，快逃，我男友也很摳，不過是對自己」、「真的很喜歡他的話建議跟他說清楚，價值觀要有共識才能走得久遠吧」、「我是覺得只要雙方溝通好，要AA、輪流付都沒問題」、「還是找個金錢觀相符的人吧」、「我是覺得可以試著溝通磨合看看」。