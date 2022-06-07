1名女網友日前半夜醒來發現男友不在床上，而在隔壁電腦房，她開門時發現男友的電腦螢幕突切換成桌面，且男友身體往前，她用餘光發現男友前方有「挺挺的東西」，當下就明白對方在手淫，但她顧及對方面子直接離開現場，笑說自己來真的比較快速輕鬆，她平時也會自慰，大方態度獲網友稱讚。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前半夜因為肚子痛醒來，發現男友醒著在電腦房，她起身開電腦房的門，發現男友的螢幕突然瞬間切換成桌面，而且男友將身體靠近電腦，「然後我開門的餘光有瞄到『挺挺的東西』」，男友稱只是在下載東西，她則為了給對方面子，隨即離開去上廁所。

女網友半夜發現男友不在床上，而在電腦房，開門時發現電腦螢幕突切換桌面，且男友身體往前，她用餘光發現有「挺挺的東西」，當下明白對方在手淫。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她當下沒有拆穿男友，認為應尊重對方，笑說「他超緊張像小朋友一樣，他該不會以為我沒發現吧」；她說「自己來」很快又輕鬆，她平時也會自慰，還說曾多次要求男友手淫給她看，都被拒絕，如今男友卻背地自行手淫。

其他網友紛紛留言「女友又不是洩慾工具，自己來才是尊重彼此關係」、「怎麼沒有去幫一下男友啦」、「感覺男友會內傷」、「笑死，你是我媽嗎？ 狀況一模一樣」、「我覺得悄悄的走到他後面，從背後幫他，他會更驚訝吧」、「這才是正常的反應，一堆女生看到男友打手槍就在不爽真的看不懂，腦袋撞到？」、「我男朋友都直接視訊打給我看」。