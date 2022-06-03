桃園市龜山區坪頂派出所貓「福飽」取名福氣飽飽，希望牠好運外，也能為派出所帶來治安平穩。（警方提供）

桃園市龜山區坪頂派出所貓「福飽」取名福氣飽飽，希望牠好運外，也能為派出所帶來治安平穩。（警方提供）

桃園市龜山警分局坪頂派出所2周年來了1隻「虎斑貓」，員警將其救下後，覺得相當有緣，就在眾人同意下養在派出所，還取名叫「福飽」，希望牠福氣飽飽，也能為派出所帶來福氣，讓治安更好。「福飽」的出現，也讓派出所多了個開心果。

員警賴欣莉、郭銘宸日前服勤時聽到派出所後方空地的樹上，傳來「喵喵」聲音，員警一看才發現是有1隻虎斑貓困在樹上，卻不敢下來。原本郭銘宸想要爬到樹上，把貓帶下來，不過虎斑貓位在樹梢，難以帶下。而有養貓的賴欣莉不斷和貓咪溝通，牠似乎聽得懂人話，竟就從樹上跳下，還主動磨蹭2人。

2名員警當下就想認領牠，和其他同事溝通後，決定將虎斑貓飼養在所裡，還集思廣益，決定取名「福飽」，取名福氣飽飽，希望牠不再流浪，也能為派出所帶來福氣。所長孫維鴻說，派出所認領牠後，不會把牠關在裡面，反而有相當自由，有時候「福飽」溜出去整天看不到人，員警擔心走丟，但是「福飽」肚子餓就會乖乖回來，大家也習慣牠出門玩耍。

此外因為派出所多名員警有養貓，牠飼料採取自由認捐，多半是員警為自己的貓買飼料時，會順手多帶一份「福飽」的，至於定期健檢與預防針費用也是大家集資處理。

孫維鴻也說，派出所多了「福飽」後，員警勤餘時間，會和「福飽」玩耍，也可以調劑身心、安撫員警上班時緊繃的心靈。而「福飽」也很乖巧，鮮少會到民眾報案區，雖沒有特別設置貓砂，也不會在所裡大小便，讓員警們都讚嘆牠的聰明。