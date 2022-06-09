在國民黨前台北市議員羅智強宣布6日宣布退出桃園市長選舉後，國民黨因提名前行政院長張善政參選所引爆的黨內風暴看似將落幕，中廣董事長趙少康日前更呼籲張讓羅智強出任「空戰指揮官」，而今一份民調顯示，張善政的民調力壓群雄，奪得第一！

本次《Yahoo奇摩新聞》進行網友民調「你看好誰能擔任桃園市長？」投票共有「你看好誰能擔任桃園市長？」、「年底縣市長選舉，你看好哪一個政黨可以贏得比較多縣市首長大位？」以及「年底縣市長選舉，你是否會去投票？」三個題目，統計時間將從今（9日）起至13日，截至9日下午三點，已有超過4000人參與投票。

第一題「你看好誰能擔任桃園市長？」，選項共有國民黨提名的張善政、民眾黨提名的立委賴香伶，以及可能代表綠營參選的新竹市長林智堅、立委鄭運鵬和衛福部長陳時中等人，其中張善政得到了56.9%的支持度，奪得第一，遠超過第二名的林智堅（16.6%）。第二題「年底縣市長選舉，你看好哪一個政黨可以贏得比較多縣市首長大位？」，國民黨得到54.4%居冠；而第三題的「年底縣市長選舉，你是否會去投票？」，則有高達72.6%的民眾表示一定會去投票。