無黨籍立委高金素梅與民眾捐贈的愛心物資。（圖／取自高金素梅臉書）

國民黨台北市前議員羅智強本人，現身無黨籍立委高金素梅臉書留言。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

高金素梅「緊急號令」戰績曝光！ 超猛數字驚呆網友 她大喊8字

本土疫情升溫，相關物資面臨吃緊。無黨籍立委高金素梅5月18日在臉書發出「緊急號令」，直言：「原鄉緊急！急需捐贈快篩劑、N95口罩。」截至本月3日，高金辦公室已募達3梯次，目前這梯次有快篩試劑41054劑、N95口罩49904片，龐大的數字讓高金感動不已。就連國民黨台北市前議員羅智強也現身留言：「高官無情，但高金有愛，非常感動，讓我們一起用行動來響應。」

高金素梅昨日在臉書發表文章《人間有情 社會有愛 持續中⋯⋯》內文指出，5月28日至6月2日，第3梯次愛心物資已收到：快篩試劑41054劑、N95口罩49904片。

高金素梅強調，以上愛心物資皆已發送原鄉部落。面對募捐而來的源源不斷龐大物資，高金忍不住大喊：「人間真有情！社會真有愛！」盛讚大家的愛心，帶給了原鄉滿滿的民間溫暖。

面對高金素梅募得的驚人「戰績」，羅智強本人也現身留言：「高官無情，但高金有愛，非常感動，讓我們一起用行動來響應。」此留言獲得不少網友按讚；其他網友也回應：「高金比政府還有用」、「政府做不到的我們人民自己來做」、「與其靠政府不如靠自己」、「還好政壇還有您與高金委員兩位」、「兩大戰神，在野黨靠你們了！」