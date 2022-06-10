國民黨徵召前行政院長張善政角逐年底桃園市長選舉，讓先前積極備戰的立委呂玉玲和前台北市議員羅智強深感錯愕，也引起地方反彈。外界關注2人是否會加入張的輔選團隊，呂今日僅回覆，13區感恩之旅結束後還有許多行程，交給黨中央安排。

呂玉玲感恩之旅今日來到中壢區和婦女會餐敘，被問及結束感恩之旅後，是否加入為張善政輔選的行列，呂表示，自從她宣布參選後，13區的婦女會就立刻站出來支持，不僅在各區活動扮演她的分身，也全力幫忙宣傳，給予大力協助，感恩之旅後還有很多地方上的宗親、社團和後援會，都得一一去答謝，要和大家一起為桃園打拚。

對於日前傳出「換政」傳聞，呂玉玲說，這題不應該問她，而是要問所有桃園市民支持誰，日後的選舉工作，都交由黨中央來安排，她也建議張善政，桃園幅員廣大有很多鄉親，應盡快爭取桃園人的認同。另對於羅智強的桃園祈福行腳將擴大到全台，她表示尊重羅的決定。