高市議員李雅靜踢爆高市府衛生局的快篩採購案出現「標案黑數」，該標案明明只有A廠商投標，卻由未投標的B廠商得標，衛生局指稱，因公共工程委員會的政府採購網改版，才導致「系統轉檔問題」，但讓李雅靜更無法接受的是，相關問題已經反映多日，但至今卻仍尚未修正。

李雅靜指出，高市府衛生局採購「COVID-19家用快篩試劑100萬劑」，據政府採購網查詢系統顯示，採購金額高達9500萬元的標案採「限制性招標」，在5月16日才簽准採購案，就隨即在隔日開標決標，且還出現「標案黑數」，令人匪夷所思。

李雅靜說明，參加該快篩試劑標案的只有「大鑫資訊股份有限公司」1家廠商投標，但決標廠商卻是「森昌有限公司」，也就是說，明明只有「A廠商」投標，卻由未投標的「B廠商」得標。這不禁讓她質疑，難道確診有黑數，快篩標案也有黑數？

李雅靜向衛生局了解相關狀況，衛生局回應，由公共工程委員會建置的政府採購網於6月6日大幅度改版後，該系統轉檔後確實存在問題，對此，李雅靜無法接受「系統轉檔問題」的官方卸責說法，她認為，高達9500萬元的採購案，竟如此輕描淡寫輕輕帶過，而且至今問題依然尚未修正。