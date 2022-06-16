烏克蘭部隊利用「標槍」（Javelin）肩射式反裝甲系統摧毀俄軍坦克

俄烏交戰超過110天，烏克蘭不斷要求盟友提供武器支援，而美國雖然提供了大批「標槍」（Javelin）肩射式反裝甲系統，但由於沒附上寫有支援電話的說明書，讓使用和維修問題變本加厲。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）與《動力》（The Drive）網報導，烏克蘭人眼前最迫切的問題在於，面對這要價達6位數字美元的先進武器，他們卻無法操作，也不知道該怎麼辦。

據美國退伍軍人兼志願訓練員海沃德（Mark Hayward）說，他們想出從電玩遊戲控制器拆下電子元件，來修理其中部分武器的方式。至於其他「標槍」，他們原本以為故障了，但後來才發現，問題出在谷歌翻譯（Google Translate）。

海沃德說，五角大廈匆匆送了超過5,000套「標槍」到烏克蘭，但卻沒確保那些和俄軍交戰的烏克蘭部隊在出現這類需求時，能獲得必要的幫助。

雖然美國經由提供強大的「標槍」，象徵對烏克蘭的支持，但據烏克蘭指揮官和西方志願兵說，美軍在戰時也依靠的訓練模組，備用電池和其他基本支援等及時後勤協助，卻都付之闕如。

「我們在送軍備，」海沃德說，「但是不是打定主意，不要提供技術支援？」儘管「標槍」能利用控制發射裝置（command launch unit，CLU）鎖定目標，從遠達2½英里（約4公里）外打穿敵方裝甲車，但操作起來遠比其他肩射武器複雜。它需要電池和氬冷卻劑才能操作，還附有長達258頁的操作手冊。

然而，海沃德開了好幾箱「標槍」，都沒看到萬一武器故障，或是需要修理時，附有免付費電話支援的說明書，看來美國只提供烏克蘭武器，並不提供相關服務。他強調，對美軍來說，萬一他們自己無法解決問題，客服中心就是重要的資產，而拜登政府不對烏克蘭提供同等支援，實在是令人無法接受。