富邦悍將4日公告，日前下二軍的投手陳鴻文在二軍例行性快篩後結果呈現陽性，目前已安排PCR及依規定通報聯盟，其餘富邦二軍成員快篩皆為陰性。
陳鴻文1日在新莊主場先發面對統一獅，投5.1局被敲8安、失5分，吞下本季第4敗，隔天球隊將他將下二軍調整。今天在二軍例行性快篩結果呈現陽性，這也是富邦陣中第4位染疫的球員，前3人分別是江少慶（已解隔離）、蔣智賢、申皓瑋，張進德被列為蔣智賢的密切接觸者。
富邦悍將4日公告，日前下二軍的投手陳鴻文在二軍例行性快篩後結果呈現陽性，目前已安排PCR及依規定通報聯盟，其餘富邦二軍成員快篩皆為陰性。
陳鴻文1日在新莊主場先發面對統一獅，投5.1局被敲8安、失5分，吞下本季第4敗，隔天球隊將他將下二軍調整。今天在二軍例行性快篩結果呈現陽性，這也是富邦陣中第4位染疫的球員，前3人分別是江少慶（已解隔離）、蔣智賢、申皓瑋，張進德被列為蔣智賢的密切接觸者。
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