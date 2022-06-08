台鋼雄鷹8日在加盟記者會上公布首名教練人選，前樂天桃猿首席教練林振賢擔任統籌教練，至於外界關注的總教練人選則可能到年底之後再做決定，但領隊劉東洋表示，目前球隊會尋找外籍教練，從9月開始的訓練會有日籍教練針對重點部門給予協助，若未來運作順暢也可能留任成為教練團。

從遞交加盟意向書到通過聯盟常務理事會審查，台鋼確定成為中職第六隊，今天聯盟舉行加盟記者會，會中先公布首名教練人選，林振賢將負責今年選秀相關事宜，除了在玉山盃等業餘賽事中觀看青棒好手外，也會從即將到來的3天測試會中挑選可用之兵。

這3天測試會除了林振賢及台鋼球探外，也會尋求具有職棒資歷的教練協助觀察選手，劉東洋不諱言，這些前來幫忙觀看的教練們未來也可能成為台鋼教練團成員，林振賢也絕對是總教練人選之一。

「林教練本身經歷豐富，擔任過冬盟教練、首席教練跟二軍總教練，另外前面也提到他是高雄出身，非常符合與在地做結合。」劉東洋認為，地緣關係與在地結合都會是教練團、球員人選考量之一，「未來要深根高雄，這一塊是滿重要的，過去在高雄有不是很成功的經驗，所以我們會很強化這一塊。」

測試會結束後，接下來就是七月的季中選秀會，依照台鋼目前的時間表，九月球隊才會開始訓練，劉東洋說：「球團也大致配合這樣的節奏去籌組教練團，因為今年沒有實戰比賽，教練團人數上也比較不會那麼急，需求也不像有比賽時需要那麼多。」

雖然現在教練僅公佈1人，但劉東洋透露球隊確定會尋求外籍教練來協助幾個重點部門，「尤其是日本籍的教練，這部分已經開始在啟動，先針對這3個月訓練期來協助，如果合作狀況、選手反應都不錯，就會留任當正式教練。」