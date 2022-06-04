富邦悍將洋投威迪茲日前被抓到使用「外部物質」遭禁賽10場，罰則即日起生效，加上陳鴻文也在今天傳出快篩陽性，一口氣少了2名先發投手，不過投手教練林正豐並不擔心，也已做好下周先發輪值安排。

「小事啊！我們還有江少慶、陳仕朋。」林正豐表示，目前預計用3本土、2洋投面對下周5場賽事，「郭俊麟第一場（7日），接下來是陳仕朋、江少慶，2名洋投范米特、羅力放在周末。」

之前富邦由於先發輪值人手充足，把陳鴻文降下二軍調整，並把左投沈仕朋轉往牛棚，沒想到突然發生威迪茲遭禁賽的事件、陳鴻文又快篩陽性，林正豐說：「陳鴻文就遵照規定先進行隔離，出來後還要做調整，還不知道歸隊時間表。」

才剛被轉牛棚沒幾天又重回先發，是否會讓陳仕朋不好做調整？林正豐說：「有跟選手溝通過，確定過他們的意願後才會做這樣的安排，他也了解這是突發狀況。」

江少慶在5月10日確診，昨天是他染疫後首度在二軍出賽，用75球投6局，投出4次三振、1觸身球，被敲4支安打、失1分。林正豐說：「今天二軍有回報，他投完後一切正常，明天就會回一軍隨隊練習。」

林正豐指出，江少慶昨天最快球速有到150公里，但均速還沒有很高，「大約143到146公里，均速的穩定度還沒到達最好的時候，有時候是需要時間、經過比賽慢慢做修正。」