富邦悍將洋投羅力4日迎來本季初登板，繳出7局僅被敲6安、無失分好投，率隊以2比0擊敗樂天桃猿，中止近期5連敗，也拿下對戰桃猿4連勝。

羅力此役用球數十分精簡，7局投球中最大危機在第5局，曾面臨1出局滿壘危機，但他先三振掉蔡鎮宇，再讓郭嚴文敲出右外野飛球出局，最終用79球投完7局，拿下本季首勝。

富邦總教練丘昌榮賽後說：「羅力今天控制力很好，是很有經驗的投手，7局投完後有詢問羅力，今天本來設定他可以到100球，因為他在二軍有到98球，我說應該要投到9局，他說下一次。」

羅力則表示，當下丘總確實有來詢問他，但他認為自己頭到後面手的力量、球威開始下降，決定在7局就「喊卡」，「雖然球數很精簡想繼續投，但手的強度沒那麼理想，如果續投可能會害球隊陷入危機，交給隊友或許是對球隊最好的。」

談到與前隊友索沙同場競技，羅力說：「索沙上場一定是想拿出最好的表現幫助球隊，我自己也是，但我不覺得是在跟他較勁，而是在跟對方打者較勁。」而訪問到一半時，索沙也特地走到休息室與羅力握手致意，互相誇讚對方投得很好。

今天本季初登板就拿下勝投並幫助球隊中止5連敗，羅力表示，一直以來都有看到球員滿滿的努力，「大家努力訓練、想要贏球，現在我們越來越好，就像是滾雪球一樣，能夠越滾越大。」