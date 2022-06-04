國民黨在5月18日提名前行政院長張善政參選桃園市長，這讓先前先前表態爭取提名的前台北市議員羅智強形同出局，此舉不讓許多羅智強的支持者失望，現任立委呂玉玲更是覺得非常不以為然，而在昨（3）日上午時羅智強從中壢高中出發時，更提到6年以來國民黨都敗在「程序正義」，他也坦言他「在等待一些事情，但它沒有發生」，當沒有程序正義，支持者該如何接受？

根據港媒《中評社》的報導指出，羅智強祈福行腳3日上午8時從中央大學附屬中壢高中出發，接受媒體訪問時提及「程序正義」的重要性，甚至更指出，2016年國民黨敗在程序正義，6年了，國民黨顯然未汲取教訓，「而當沒有程序正義，請問誰能服氣？誰能相信不是當事人的問題，不是支持者的問題，支持者該如何接受？」

同時羅智強也表示，對於張善政「空降」參選一事，因為黨中央沒有初選、民調或任何協調機制，讓他陷入兩難，他也坦言，在黨中央還沒有突襲之前，他和呂玉玲都在進行君子之爭，如今卻變成這樣，國民黨最該重視的「程序正義」已經蕩然無存，現在他們兩個人都在沉澱，也在等待一些事情，但它沒有發生，羅智強也批評，「黨中央的程序正義為『0』，沒有黨內初選、沒有協調」，最後強調自己也不想製造困擾，他也會在端午連假過後，宣布他的下一步決定。