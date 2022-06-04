被拱參選高雄市長 趙少康竟脫口「可能人選」網嚇呆

國民黨高雄市長人選至今未定，引發政壇關注。目前傳出藍營認為高雄市前副市長李四川是首選，但也有聲音指出是國民黨智庫執行長柯志恩出征高雄，對此，時事評論員羅友志今（4）日就在臉書上表示，現在一天晚上演大咖降臨，高雄現在是各個天兵天將降臨，更直言「民進黨已經夠爛了，國民黨不要再搞笑了」，引發討論。

羅友志在臉書上表示，「一天（到）晚上演大咖降臨，要不要唱個九天玄女仙歌先？」他更點出從桃園開始喊一堆「咖」，最後還不是搞得「咖臣坐不住」，而苗栗、新竹，在他們眼中也沒一個是咖，至於現在的高雄，羅友志也說「到葉大咖為止，歷經李大咖、高金大咖、羅大咖、麗娜大咖、曹大咖、亞中大咖」，他更提出了高雄市議員邱于軒給他的數字直呼「目前『九』天玄女根本排不上咖，現在高雄是『12生肖』，天兵天將降臨！威風神武、神威凜凜啊！」

因此最後羅友志也直言「民進黨已經夠爛了，國民黨不要再搞笑了！各位大咖…看你們演猴戲，真的很無奈」，許多網友看完後紛紛留言表示「同意，果然是『朱』主席....神隊友」、「身為高雄人的我，對高雄已不抱任何希望，愛誰誰吧！心早已碎滿地，拼不起來了！」、「豬不扮猴，怎麼上版面」。