日前國民黨黨主席朱立倫徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，這讓國民黨前台北市議員羅智強宣布退出桃園市長選舉，引爆藍營內部紛亂，對此，台灣民眾黨桃園市長參選人立委賴香伶就表示，現在國民黨在桃園的紛亂，恐怕會讓「淺藍支持者」有轉投效應，她也有信心可以打動許多桃園市民，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，賴香伶今（10）日在立法院表示，對於國民黨在桃園引爆的紛亂，她認為目前民眾黨主打的方向是希望讓淺藍、淺綠，或者中間選民，能夠擺脫政黨黏著度，重新思考手中的選票要投給誰，對於國民黨桃園市長參選人張善政正極力弭平，因「突襲式提名」造成的地方裂痕時，她都會把桃園市民的福利放在最優先，最後讓市民來決定怎麼投這張票。

賴香伶也提及，不管國民黨整合成功與否，她會用政見來吸引桃園的年輕人，為基層環境改變而努力，她也有信心可以打動許多桃園市民，不會讓過去政治上的藍綠板塊，限制他們投票上的選擇。