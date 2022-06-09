孫文學校校長張亞中傳出有意爭取國民黨提名選高雄市長，深藍的意識形態主張再遭質疑。前高雄市副市長葉匡時今受訪表示，市長選舉是地方選舉，兩岸論述不是關鍵重點。國民黨智庫執行長柯志恩則提醒，黨籍市議員是否支持很重要。

葉匡時也意有所指說，如果有人認為能以簡單的早期論述，就要拿回政權，可能性極低，幾乎不可能；如果沒有拿到政權講一大堆也沒用，除非定位不是要取得政權，而就是要表達立場，讓台灣有不同聲音，這就是國民現況。

葉匡時認為，國民黨高雄市長提名，最好跳出兩岸框框，如果高雄選舉天天在談兩岸，國民黨再被打成親中賣台黨，對其他縣市當然就可能造成不利影響。

柯志恩也說，年底高雄市選舉最重要要保住現有市議員席次，讓藍軍願意出來投票，若張亞中在黨內高市長可能人選中民調最高，也要說服黨籍市議員支持，若是議員都不願意跟張掛看板，那要怎麼辦？屆時還是要有自知之明。

葉匡時指出，國民黨過去一直不是很順，有一群深藍支持者，對黨的期待可以理解，但現在台灣新的年輕人起來後有很多不一樣的想法，認同與老一輩很不一樣；而民族與國家認同變化，這就對國民黨造成非常大的挑戰。

葉匡時說，支持國民黨民調，過去十年來每況愈下，20年前認同自己是中國人也是台灣人有近八成，現在已不到二成，大部分都認為就是台灣人，這就是現實問題，所以很多人對國民黨黨名中的「中國」二字就非常有意見。

相對的葉匡時認為，對民進黨也有挑戰，在野時一天到晚喊台獨，現在完全執政已經6年卻遲不宣布，表示民進黨也有現實上考慮。