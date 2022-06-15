國民黨主席朱立倫訪美刻意淡化九二共識，再引發黨內不同討論聲音。前主席洪秀柱晚間在臉書提醒，所謂「親美反共」言論引發軒然大波，縱然或許有被誤解成分，但倘若國民黨路線一但偏離正軌，未來兩岸該何去何從？盼黨中央慎之。

洪秀柱批評，「兩岸堅持一個中國原則」、「共同努力謀求國家統一」是1992年11月16日兩會白紙黑字共識、歷史事實；就如何表述「一個中國」政治意涵，雙方也保留創造性模糊空間，實在難以理解，九二共識何來「沒有共識」一說？

洪秀柱說，實在想不透，論述清楚國民黨兩岸立場到底有何困難？國民黨何以一步步走到今天，被支持者認為已成小綠、分不清楚藍綠的兩岸政策差異？

洪秀柱也質疑，已經有專家指出，美國對台軍售已從防衛性武器轉變為巷戰武器，國民黨黨中央從中難道無法解讀美國用意、對台海策略及意圖？

洪秀柱表示，過去國共兩黨齟齬來自於制度之爭，然而時移事異，現在兩岸實力懸殊、中共於改革開放後產生的質變，以及美國的兩岸戰略轉移，國民黨都必須有更宏觀考量、更全面認識。

洪秀柱認為，無論國民黨的兩岸論述怎麼調整，都離不開過去陸委會及總統府的曾經就「九二共識」意涵所公布過的新聞稿、也離不開《中國國民黨黨章》、更離不開《中華民國憲法》。

洪秀柱說，國民黨黨章清楚寫著黨要「實現中華民國為自由、民主、均富和統一的國家」；《中華民國憲法》更在增修條文中清楚寫著「為因應國家統一前之需要」，針對國家未來前途，這些白紙黑字記錄都斑斑可考、清晰可循。