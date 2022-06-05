國民黨立委賴士葆。（資料照片）

對於衛福部長陳時中稱，確診過世者只規定24小時內通報，沒說要火化一事，國民黨立委賴士葆找出去年6月8日副指揮官陳宗彥的談話，明明確認24小時內要火化，賴怒轟指揮中心「哪一個才是正確的指引？」

新冠肺炎疫情已造成全台約2700人染疫離世，因過往遺體需24小時內火化，讓不少家屬留下遺憾。但衛福部長陳時中卻稱，只規定24小時內通報，沒說要火化。

指揮中心發言人莊人祥也表示，政府的規定沒有改過，部分第5類法定傳染病規定在24小時內火化，但新型流感、新冠肺炎未限定24小時，外界好像一直都誤解，最近也有發文給衛生局和醫院說明。

對此，國民黨立委賴士葆找出去年6月8日的防疫記者會，有媒體指出指揮中心說確診者遺體不用24小時火化，但殯葬業者擔心會增加染疫風險，是否考慮規定多久必須火化或深埋？莊人祥表示雖然沒相關規定但希望儘速；陳宗彥則說，指揮中心有給出相關的指引或規範，地方殯葬的管理機關，實務上還是依24小時內火化，也有明訂業者應如何做好防護工作。

賴士葆強調，人命關天死者為大，蔡政府的官員卻是如此輕忽的態度。防疫指揮官手中掌握超過憲法允許的權力，心中想的是選舉，這是一個從來就沒有想過「民之所欲常在我心」的政府。