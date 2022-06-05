台南市9歲小學生何康婗連續2年在全國分齡游泳賽事上囊括8金，被譽為罕見的天才選手，游泳教練兼父親何兆基近日卻直呼台南市的游泳環境令人失望，女兒訓練時經常需要一般泳客爭搶水道，嘉義縣挖角邀女兒入籍，提供配套訓練方式。

何兆基來自香港，已在台定居，曾是國家級游泳教練，除了開課教授游泳，也經營泳池，培訓的女兒何康婗展現游泳天分，繼去年全國Mizuno盃分齡游泳錦標賽8面金牌，今年5月剛結束的全國南區游泳錦標賽再拿下10歲以下分齡組8金，他卻對台南市的游泳環境感到失望。

何兆基表示，台南市欠缺專業的室內50公尺訓練泳池，南區大成國中雖有場地，卻已被特定團體占滿時段，他的學生與女兒平時培訓時，只能交錢進入有泳池的學校，跟一般泳客擠在泳道上訓練，十分克難。

曾經營游泳池，何兆基深感台南市游泳環境的缺失，見小女兒具備挑戰奧運的天分，卻受限於台南市訓練場地缺乏，可能造成人才流失，十分心急，屢次透過民代向台南市政府陳情卻沒下文，令他十分失望。

何康婗今年幾乎是在與泳客共享水道培育出來的8面金牌，何兆基大表不滿的說，同樣的條件，台北也有具備天分的小學選手受到關注與重視，資源充足，台南市卻令人感覺不重視體育培訓，已有嘉義縣泳界人士邀請女兒入籍，願提供配套訓練的場地。他坦言正考慮中，但基於對台南市的感情，不願輕易出走。

台南市體育處長林義順強調，台南市很重視優秀人才培育，游泳硬體設施北有新營區體育場游泳池、南有南區大成國中游泳池，都可供專業訓練，若私人教練對租借培訓場地感到困難，體育處願意協調代為解決。