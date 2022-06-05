陳曉東與海豚共遊。（火爆娛樂提供）

陳曉東此行預計longstay數月。（火爆娛樂提供）

陳曉東近期一連推出〈是真的〉、〈落日城池〉2首新單曲，日前受邀擔任三亞企業的舞蹈明星導師，為了教學完美，陳曉東行前特別聘請老師每個星期自我練習3次，行前還特別挑選歌曲，包含經典成名舞曲〈心裡遊戲〉等，帶領學員健康運動，掀起一股學舞熱潮；他此行預計longstay數月，這幾天特地抽空到當地的海洋主題館，安排一場與海豚共舞的潛水體驗。

陳曉東自小愛遊泳，小時候常跟弟弟在游泳池天天戲水，挑戰各種翻跟鬥倒立等水中動作，宛如水中遊龍；他2008年時在綠島拍攝歌曲〈自由港〉MV，其中一幕劇情設計在海中取景，陳曉東當時特別上自由潛水訓練，之後回北京後更考取一星自由潛水專業資格。此次在三亞是陳曉東首次與海豚共遊，一開始先由教練帶領下水，之後教練因陳曉東暗水性就放心讓他與海豚自由互動2小時。

陳曉東分享與海豚共遊，最難忘是水中近距離看見海豚也在看著他：「他們眼睛天生就很慈祥，會笑的。」陳曉東也特別紀錄與海豚共遊的影片，發現海豚會模仿他的動作，笑說：「若海豚喜歡你，也會配合你的動作，你翻身他們也會翻身。」與海豚共遊體驗令陳曉東難忘，接下來他的家人及孩子們也會趁暑假時加入，除了規劃自駕環島旅遊行程，他也想讓女兒體驗游泳樂趣。