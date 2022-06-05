俄烏戰爭爆發逾3個月，由於西方不斷投入資源與金援，致使戰事未如俄羅斯原先預期般速戰速決。對於戰事將如何發展，前空軍副司令張延廷今(5日)分析認為，烏克蘭現在面臨4大困境，「將來要收復失土會非常困難」。

張延廷今在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，從烏克蘭現在開始在頓巴斯地區埋地雷，可以看出4個困境，第一，代表已經擋不住俄軍進攻，用意就是要減緩俄軍進攻速度。第二，烏軍未來不會再拿回該地區，因為埋這麼多地雷，以後會很難清除，且可能會炸傷自己人，因此烏克蘭軍隊的困境已經浮現。

張延廷續指，第三個困境是難民的問題，烏克蘭流落在外的難民高達500萬人，歐洲能不能安置這500萬難民就是個問題，哪個國家有地方可以供500萬難民居住？而且戰爭還會打多久沒人知道，這對西方國家造成了很大的負擔。

第四個困境，則是制裁的困境，過去歐洲很多國家譴責俄羅斯，但現在譴責聲音漸漸減弱，誠如美國總統拜登近期談及，烏克蘭是否應割地求和一事，烏克蘭已經有五分之一的國土被俄軍所包圍，能否做到「3個轉變」也很令人懷疑。

張延廷認為，烏克蘭曾喊出「3個轉變」，包括收復蛇島、在頓巴斯地區反攻、甚至要奪回烏南地區大城赫爾松，但現在都被俄軍擋下來了，雖說烏軍不是完全沒戰果，有些地區戰術就打得不錯，但是從整個大方向和趨勢來看，西方已經開始出現疲乏的態勢，烏克蘭「將來要收復失土會非常困難」。