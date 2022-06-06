在國民黨徵召立委蔣萬安，民眾黨有意挺黃珊珊出戰北市後，綠營到底派誰出戰台北市長，外界仍十分關注。國民黨台北市議員李明賢爆料指，儘管目前指揮中心爆出包含「染疫死亡遺體24小時內火化」的諸多爭議，但目前民進黨仍鎖定徵召陳時中出戰北市，但也直言，陳時中的傲慢會導致選民更不喜歡他。

國民黨台北市議員李明賢昨（5日）在政論節目《TVBS戰情室》表示，陳時中犯了「有功勞自己攬，有過錯全民一起背」的錯；例如近日熱議的「染疫死亡遺體24小時火化」問題，他認為陳時中「認錯、道歉一下」就好了，但陳時中返其道而行。

李明賢指，陳時中越來越傲慢，他「其實現在比較不像防疫指揮官，反而像有候選人的身分」。但李明賢透露，「民進黨還是鎖定（派）陳時中（選北市）」，不過他也預言陳時中將走下神壇。

李明賢分析上述訊息指出，入夏後疫情若趨緩，指揮中心宣布降級甚至裁撤解散後，陳時中就可以帶著防疫的光環參加北市選戰，甚至陳時中「拖到9月（宣布參選）也是有可能的」，因此「民進黨還是鎖定（派）陳時中，陳時中什麼時候下來關乎疫情何時能被控制」；至於勝選機率高低，李明賢則表示「越傲慢勝選機率越低」。