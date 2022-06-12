民眾黨有意推台北市副市長黃珊珊參選北市長，但她目前仍掛親民黨，讓白營內部相當不滿，據悉民眾黨主席柯文哲拍板，研擬最晚7月初進行民調，決定黃珊珊要以無黨籍或民眾黨籍參選。對此，黃珊珊不滿表示「我都不知道的事你們來問我，這不很奇怪嗎？」還說此消息是空穴來風，她就不回應了。

黃珊珊黨籍爭議年初延燒至今，她昨疑似扮演母雞角色，出席民眾黨北市黨部首場黨員見面會，替民眾黨議員參選人陳宥丞站台，但面對外界詢問，她僅表示政黨間可以合作，還要大家把傳統政黨概念放下，才能走出泥淖，強調每個政黨都要爭取最多民眾支持，而非畫地自限。

黃珊珊下午赴企業運用跨境電商平台拓銷市場活動，被問到是否用民眾黨選，以及柯文哲有意用民調決定她用什麼黨籍參選一事，她不滿表示，自己昨天都有回答過相關相關問題，所以大家就不要再討論空穴來風的事，「我都不知道的事你們來問我，這不很奇怪嗎？」總之很簡單，把事情做好就好。

現場媒體追問，假設民調結果是希望黃用民眾黨參選怎麼辦，黃強調，大家不用想太多，這件事情她會有自己的步調，至於是否會用此民調當參考依據、會不會再和柯討論對策，她則不願回答隨後快步離去。