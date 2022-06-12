距離台北市長選戰倒數越來越近，檯面上的人選包括國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊都曾染疫，如今連民進黨內呼聲最高的衛福部長陳時中也加入「確診者聯盟」，就有網友笑說難道染疫是選北市的入場券嗎？對此，黃珊珊表示，部長辛苦也辛苦了啦，祝他早日康復。

黃珊珊下午赴企業運用跨境電商平台拓銷市場活動，被問到陳時中今日傳出確診消息後，是否有自我照料的建議能給對方，她表示，現在每天都有幾萬人確診，確實很容易中，「部長也辛苦了啦！祝他早日康復」， 因為真的很不舒服，也要對方這幾天好好休息，的確近期太累了。

由於有志參選台北市長的蔣萬安、黃珊珊都曾確診，現在連陳時中都染疫，網友笑說這是參選入場券，只剩下前交通部長林佳龍還沒拿到。黃笑說，先把自己保護好，但確診後也不見得有保障，3個月後還是危險期，且市議員侯漢廷就曾二度確診，她認為還是要非常注意，保持安全社交距離。