為幫助弱勢及第一線確診民眾第一時間快篩用藥，台中市府推動「溫暖助防疫」免費快篩劑發放計畫，卻因外盒貼著「盧秀燕關心你」字樣，引發民進黨議員質疑是選舉動作；國民黨議員陳政顯今天質詢說，市長是機關的代表人，政府用公帑送快篩劑、以代表人署名有錯嗎？反擊綠營是選舉急了。

民進黨議員陳世凱、江肇國日前抨擊，台中市府發送民眾快篩劑，竟然在外盒貼上寫有「盧秀燕關心你」字樣的貼紙，既然是市府送給民眾的，為何要貼市長名字，是否是使用公帑為個人打知名度？質疑是選舉動作。

陳政顯質疑是「因為選舉年，有人急了」，他強調，包括總統府、行政院及高雄、台南等機關，哪個單位不是這樣做？完全都不署名，民眾拿到怎麼知道是誰送的？到底可不可以用？市長是機關代表人，用市長名字錯了嗎？呼籲綠營不要拿防疫做政治操作。

市長盧秀燕表示，首長是機關的代表人，任何文件、物品都會用首長署名，一方面是代表機關、另方面也代表負責任，任何單位都是如此，防疫政策不只是冷冰冰的，用「關心你」是希望在疫情期間多祝福、關心民眾。