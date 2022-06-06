確診者身亡後的遺體在24小時內火化，各地相關機構自新冠肺炎疫情2年多以來均是如此執行，不料日前指揮中心指揮官陳時中卻稱從未有相關要求，引起各界譁然。國民黨立委江啟臣今（6）日表示，此事讓許多家屬憾恨難平，且近日每天都有超過百人以上的確診亡者，但指揮中心卻遲遲不給出一個明確的指引，怒批「蔡政府還無動於衷嗎？」

江啟臣在臉書表示，自疫情爆發以來，已累計近3000位民眾染疫去世，過去就因遺體在24小時內火化，導致家屬無法見到親人最後一面，甚至無法好好送終而讓在世者心留悲憾，而如今一個指揮中心卻有兩種說法，民眾到底如何遵循？

江啟臣指出，近日疫情大規模爆發，類似的事件重演，家屬憾恨難平再次引起爭議，結果指揮中心說僅規定在24小時內通報並儘速處理，「儘速是多久時間，任由民眾各自解讀，讓人根本無所適從，要過去被24小時內火化的亡者家屬，情何以堪？」

江啟臣說，疫情帶走許多民眾的寶貴生命，無法見上親人最後一面、無法好好送終讓家屬抱憾終生，若指揮中心強調不須24小時火化，給出一個明確的指引為何如此困難，怒批「不解決問題，任由爭議繼續，面對現在每日都有超過百人以上的確診亡者，蔡政府還無動於衷嗎？」