台灣大學〈以下簡稱台大〉頂著名校光環，不少學生把其視為求學目標，不過卻有一名就讀台大的男網友以「台大根本不是給鄉下人讀的」為題發文指出，進去台大念書後，包括在英文能力、視野、留學等都處處都被打擊，引發其他網友熱議，有人直呼很認同，感嘆台大真的沒錢讀不起。

原PO在「Dcard」發文指出，他來自某個非六都的社區高中，是靠學測進入台大，而首先最被打擊的是英文能力，身旁很多同學都是學測15級分，多益裸考900以上，他感嘆從小到大，爸媽沒有特別重視語言教育，基本上就是跟著學校老師教的讀而已，直言如果能從小就有雙語環境有多好。

其次是視野部分。原PO認為自己家裡並沒有很長遠的眼光，求學過程基本上是老師提醒，才知道有什麼學校有什麼計畫、競賽或活動，能對升學有幫助，更多的時候是等機會過了才知道，感嘆如果當初爸媽能跟到這些資訊該有多好。

第三點則是留學問題，原PO說到台大念書，才發現很多人都要出國留學，而這些人不是家裡有能力，就是學科或英文強到不行；反觀自己，已經省到一個月生活費6000元，還是自己賺的，但錢真的不夠出國留學，成績也是普普，要拿獎學金根本是天方夜譚。

原PO悲嘆，即便現代社會，階級複製依然屹立不搖，分析在台大裡，很多學生來自台灣前30%收入的家庭，許多是醫生、律師、教授、政商名流等的小孩，每次跟他們交流都覺得自己怎麼這麼廢，成績再怎麼讀也就這樣了，連其他技能也都比不上。

其他網友則回應「好認同，台大真的沒錢讀不起」、「心有戚戚焉，這種徬徨感我當初適應好久」、「上了台大之後，深深感受到同學們的資源有多充沛，曾經覺得至少我來到這裡也算是翻轉階級的第一步了，但現在工作後發現根本翻轉不了什麼」。

也有網友鼓勵原PO「大學只是一個過程，自己開心、學到東西、能讓幾年後的你比現在有所提升才是重點」、「教育是可以翻轉背景的，只能跟原PO說知足加上努力會改變人生」、「你現在也是靠自己努力讀台大了，就是那個跟你所謂前30%的家庭小孩接受一樣的教育啊！既然你出社會前的起跑點不輸別人，以後就看你自己的努力」。

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