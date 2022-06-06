連接高雄鳳山區五甲與前鎮草衙地區的海邦橋4月中旬完工通車後，緊鄰海邦橋的媽祖港橋也將於11日上午7時執行改建拓寬工程，將分2階段採半半封閉施工，高市府屆時將針對媽祖港橋實施交通管制措施，呼籲用路人提前改道或依現場義交指揮通行。

工務局說明，媽祖港橋是高市府危橋評估建議優先改建案件，改建後橋梁寬度將拓寬至25公尺、長59公尺，考量前鎮區及鳳山區利用媽祖港橋往來車流眾多，原則上仍維持既有橋面通行，分2階段採半半封閉施工作業，第一階段將封閉橋梁下游側(五甲三路往中山路方向)，建議施工期間往返用路人提早改道分流。

高市府工務局表示，前鎮媽祖港橋改建工程將於11日上午7時執行重建施工交維措施作業，請用路人提前改道或依現場義交指揮通行，媽祖港橋施工期間工務局新工處也將增派義交人員在現場加強引導車流以利紓解交通，請用路人行經該路段減速慢行。