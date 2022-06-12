嘉22線菜江橋改建新橋後，加強防洪、耐震、抗鹽害。（廖素慧攝）

嘉義縣菜江橋是嘉22線連接布袋鎮與義竹鄉的重要道路，原橋梁老舊，每逢豪雨易造成淹水，去年7月起封橋施工整建，改建新橋加強防洪、耐震、抗鹽害，總經費3000多萬元，預計本月中旬完工通車，縣長翁章梁12日視察工程品質。

縣府建設處表示，菜江橋整建工程總經費3041萬2000元，中央補助2871萬7000元，地方自籌169萬5000元，2021年7月28日開工，今年6月中旬完工通車。

舊江菜橋已有30年，橋長26公尺、寬7.5公尺、橋面高3.04公尺，為雙RCT型梁橋，縣府每2年檢測及維修橋梁，因橋梁主梁鋼筋鏽蝕嚴重、混凝土劣化、主構件嚴重裂損，學者專家現場會勘評估為有高度風險、通水斷面不足，認為需全橋改建。

縣府爭取到中央「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫」補助款改建，新橋長度32公尺、寬10公尺、橋面高4.37公尺，高程提高1.33公尺，採「雙跨空心版橋」，橋長跨徑16公尺，提高通水斷面，抬高引道路堤、新設箱涵與防汛道路順接，改善排水溝渠及淹水等問題。

縣府表示，江菜橋易受海風鹽份鏽蝕，耐震度也不符耐震6級的最新規範，橋梁改建已增加混凝土強度及保護層厚度，減低鹽害侵蝕鋼筋混凝土，橋梁整體結構強化，載重負荷力增強，以因應目前交通流量。

翁章梁偕布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、蔡信典等民代視察工程。翁章梁表示，縣府會持續爭取經費，改善道路舖面、標誌標線、平坦度、人行安全及行車動線等，做好基礎建設提升用路人行車安全。