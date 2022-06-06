因為新冠肺炎疫情已經2年半沒有出賽的極地超馬好手陳彥博，終於再度踏上挑戰的旅程，前往斯洛維尼亞參加250km世界超馬錦標賽，由於路線地形多變、挑戰極高，陳彥博認為許多細節要考量，緊張之餘會盡全力拚好成績。

這次斯洛維尼亞250km世界超馬錦標賽路線地形有碎石、山徑、溪流、山脊、攀爬技術路段等考驗，前兩日賽程降雨機率80％以上，海拔總爬升10189公尺、海拔總下降10142公尺，可能會面臨大風大雨，加上技術攀爬及下降路段會是很大的挑戰，隨時都要能夠轉換和彈性調整。

為了這次挑戰，陳彥博表示，賽前考察了一些路線，他認為山脊滾動的石頭確實很難跑，很多細節需要考量，且此次賽事許多國家的超馬頂尖好手都來挑戰，是一場極高強度的超耐力賽事，「雖然已經有許多賽事經驗，但是每次都是新的挑戰，我還是會緊張，但我會盡我全力拚好成績，再將我的挑戰故事分享鼓勵給更多的人，希望大家為我加油！」

極地超馬好手陳彥博暌違2年半再度出賽，挑戰斯洛維尼亞250km世界超馬錦標賽。（全球超馬工作室提供）