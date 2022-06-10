副總統賴清德今接受接受媒體網路新節目專訪，被問到從政這麼久了，覺得最困難的政治上的挑戰是什麼？賴清德說，「我最大的挑戰，也許還沒有到」。

此外，賴清德自稱金庸武俠小說的鐵粉，被問到最喜歡哪一部作品？賴清德說，如果硬要他挑一部，他會比較喜歡「天龍八部」，很多是以前小說沒看過的那種想像，功夫的境界都非常非常的高，人物精彩、故事曲折離奇。

不過賴清德2019年與模仿他的藝人郭子乾合體參加益智節目，賴清德一路闖關，最後卻栽在金庸小說「天龍八部」書名意指何者這題。

賴清德今接受網路節目「官我什麼事」專訪時，被問到2015年台南市議長賄選案的心路歷程指出，因為他老早就知道，那是一場違法的選舉，本黨很多人被接觸，沒有接受賄賂的民進黨議員來跟他說的，所以當時是掌握了事實跟證據。

他說，因為要經過諸多的議員反對、施壓、串聯主導議事進行、杯葛市政等過程，但他必須藉這個機會去進行一場地方的黑金改革，後來也得到時任黨主席的蔡總統支持，通過議會正副議長選舉，用記名投票的方式；至於小型工程款，他沒有屈服在議會的壓力下。

他說，這些當然是一個很大的挑戰，不過他知道民意之所在，有台南市民的民意基礎在支持，他一點也無畏懼，就跟面對議會的賄選事情一樣，因為他知道事實、道理在哪裡，市民真正的意向在哪裡。

被問到2012年擔任台南市長引起很大轟動的颱風假事件，從此被網友封為「賴神」，還有被民眾拍下吃羊肉湯的背影；他說，作為台南市市長，第一優先就是要保護市民的安全，如果達到標準要放假，一定都，但是他也希望台南市的經濟可以發展，因為若放一天假，大概台南市的經濟損失是10億元，

他說，那天他必須要晚上去監測，因為最晚最晚宣布上不上班是要當天的清晨5時前，所以他一晚沒睡，跟同仁一面視察一面討論，後來就是因為剛好5時宣布正常上班上課，他就去這家羊肉湯吃飯，後來照片被民眾放上網，很多人在野黨的議員會說，是他故意設計，「不是、絕對不是，我不會去做那樣的事情」。