法國議會第二輪投票將於本周日登場，第一輪投票結果由馬克宏領導的「同在聯盟」（Ensemble）以25.75％得票率「慘勝」左派陣營「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES），路透分析三種第二輪投票結果，最有可能的是馬克宏政府為少數政府，而任內恐釀政治僵局。

路透分析，法國週日的議會第二輪投票將有三種結果:

第一， 走溫和中間路線的「同在聯盟」吸引第一輪落選的支持者，將超過289位支持馬克宏的議員送進議會，成為絕對多數，那馬克宏將在任內自由發揮他的政見，如有爭議的養老金改革；但也不會像第一任時那麼容易在議會通過立法。

第二， 同在聯盟未能突破289席大關，成為少數政府，這也是最有可能的結果。若成為少數政府，馬克宏的陣營依然是國會最大黨，但沒有絕對多數，他就需要去拉攏其他政黨，路透分析，馬克宏最有可能拉攏的是中右翼的共和黨（LR），但此舉就牽涉到提供內閣中重要角色，以及調整政見獲得支持。

馬克宏還可以嘗試單獨挖走議員，但若做不到，馬克宏就必須在個別議題上透過談判去獲取支持；但這將減緩改革步伐，並可能導致一個沒有建立共識和聯盟的議會出現政治僵局。

最後一種結果，左派陣營「新民眾生態和社會聯盟」的領導人梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）顛覆民調，獲得國民議會中的多數席位，而根據法國憲法，馬克宏必須任命一位由下議院支持的總理，形成「左右共治」（cohabitation）。

而若梅蘭雄獲得絕對多數，馬克宏幾乎沒有其他選擇，必須讓梅蘭雄擔任總理，因為他若拒絕提名他作為總理，就必須與議會發生權力鬥爭，而新的多數黨派也將拒絕支持馬克宏任命的任何人選。

然而，若左右共治形成，依照慣例馬克宏將主理外交與國防，梅蘭雄將主理內政；而梅蘭雄在總統大選時的政見幾乎都與馬克宏相左，這也將是馬克宏最不想看到的結果。