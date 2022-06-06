宜蘭縣國中小學校長遴選，將在6月11日進行最後階段新任校長的遴選；日前卻發生有候聘校長到校拜訪時，竟送咖啡與茶葉蛋給全校教職同仁分享，變相「類賄選」。（翻攝網路／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣國中小學校長遴選，將在6月11日進行最後階段新任校長的遴選；日前卻發生有候聘校長到校拜訪時，竟送咖啡與茶葉蛋給全校教職同仁分享，遭宜蘭縣教師職業工會批評，嚴重挑戰校園廉政倫理規範。縣府教育處長王泓翔表示，候聘校長因遴選身分的關係，容易引起爭議的行為需更加注意，所有候聘校長都應引以為誡。

宜蘭縣國中小學校長遴選作業4月展開，將於11日辦理新任校長遴選；目前僅剩蘇澳國中與東興國小校長未選出，截至5月23日，蘇澳國中有2位候聘校長報名，東興國小則有4位。

屆時，候聘校長會到校長遴選委員會議上，向所有委員報告他的辦學理念與治校方針，由各委員就他的學經歷背景、口試表現及其他相關的資料，綜合判斷後，表決選出最適合的人選來擔任出缺學校的新任校長。

但教師工會指出，候聘校長真大膽，又送咖啡又送茶葉蛋至出缺學校與全校教職同仁分享，有違廉倫失風範；雖縣府不斷對外宣稱「校長遴選非選舉」，但卻有校長候聘人員到校拜訪時，留下「咖啡和茶葉蛋」與該校全體教職同仁分享，嚴重挑戰校園廉政倫理規範；怒批校長遴選風氣竟敗壞到如此地步，聞者無不搖頭嘆息。

縣府教育處長王泓翔表示，校長是學校的領導者，對校長的要求通常具有較高的道德標準，而遴選的目的是希望能為學校選出一位在各方面都表現優秀的校長，候聘校長到校拜訪，因遴選身分的關係，確實不宜帶任何的點心或禮物，容易產生爭議，提醒所有想參與遴選的候聘校長都應引以為誡。