確診遺體火化爭議延燒，中央流行疫情指揮官陳時中表示「並沒要求確診遺體要在24小時內火化」，卻遭到藍營拿出衛福部發出的公文打臉，陳時中今（6日）再度解釋，「要求都是建議盡速，絕對沒有說要在24小時內火化」。對此，「宅神」朱學恒痛罵指揮中心不扛這個責任，直言「陳時中最可恥」，痛斥陳「沒有肩膀」、「軟趴趴」。

朱學恒直指，24小時內火化爭議事件中，「最可恥的就是陳時中(圖)」。（本報資料照）

朱學恒今日在中天新聞《大新聞大爆卦》中提到，「這一局絕對跟殯葬業者沒關係」，因為不要立刻火化對殯葬業者來說，其實賺比較多，甚至風險比較少，朱學恒強調「守靈、佈置、樂隊等等，都可以額外收錢，傳統禮數完整的狀況，整個走完，殯葬業者是比較賺的」，因此朱非常反對「陳時中跟指揮中心，把這鍋甩到殯葬業者上」，朱甚至直言，有人去年去告殯葬業者「為何沒經過家屬同意，直接把確診亡者燒掉」，最後法院也釋疑表示「這是依照中央政府跟相關政府的規定才這樣做」。

因此朱學恒強調，「指揮中心一定要講清楚，是依法必須這樣做」，但現在指揮中心怠忽職守，過去兩年，應該由他們宣布所謂的儘快火化，「儘快是多快，結果指揮中心沒講」，也不扛這個責任，時間一到，一丟公文出來說，「我們沒有，是你們誤會了，這對家屬和殯葬業者來說情何以堪」。

朱學恒坦言，殯葬業者乖乖聽政府的話，但主管機關直接甩鍋，甩了之後就由殯葬業者現在在收爛攤子。朱學恒更提及「因為中央政府怕得罪人，所以不敢講」，他更預言「今天指揮中心再不補破網，扛起應有的責任，台灣就會像去年和前年的紐約中央公園一樣，屍體就冰在冷凍貨櫃車裡面」。

最後朱學恒痛批「這件事情裡面最可恥的就是陳時中」，因為在過去兩年，誰不知道確診者屍體24小時以內要火化，「你陳時中到了最後要選市長了、參與選舉，影響民調之後，被人家追究才出來否認，只有在出事的時候甩鍋」，這更讓朱學恒氣炸，大罵「這樣子沒有肩膀和軟趴趴的官員，接下來還想選舉，真的是台灣民主制度的悲哀」。