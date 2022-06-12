在藍、白北市人選幾可確定後，外界紛紛關注綠營人選以及頻頻被點名可能參選的衛服部長陳時中動態，然而此波疫情以來陳時中爭議頻傳導致民調暴跌，一份民調更顯示北市對陳時中不滿意度高達58.2%，對此國民黨青年部前主任陳冠安在臉書列舉了陳時中「中間（選民）討厭」、「年輕討厭」、「北市討厭」等三大警訊，質疑他「還敢選台北嗎？」

陳冠安今（12日）在臉書以「陳時中還能選台北嗎？」為題，表示該問題「不只藍營關心、白營關心，甚至連綠營自己都不敢確定。他指出「在兩個月前人氣、聲量都是全國數一數二的指揮官，近日包括《美麗島電子報》和TVBS的民調，卻都不約而同，顯示滿意度直直落」。

陳冠安直言陳時中「從天堂掉入地獄，可謂一瞬之間。」他提到「從美麗島民調來看，陳時中的滿意度仍以48.9%略大於不滿意度47.6%」。其中泛綠支持者8成滿意、泛藍支持者8成不滿意，「但最為關鍵，導致陳時中難以參選、勝選的，在於中間支持的崩盤」。

陳冠安指出，中間選民4月份時對陳時中的滿意度是52.7%、不滿意度是40.5%，然而到5月底，前者驟降到39.9%，後者則暴增到55.7%，「呈現死亡交叉的趨勢。也就是說，在短短30天內，中間選民掀起『討厭陳時中』的氛圍」。而對陳時中來說，中間選民不支持並非唯一警訊。從年齡結構來看，20至39歲，在過去幾年高度支持民進黨的年輕族群，竟然是最不滿意陳時中的年齡層。

陳冠安強調，台北市是最討厭陳時中的縣市，滿意度僅36%、不滿意度高達58.2%。而從數據來看，支持陳時中的族群，主要是泛綠、50歲以上和南部，「只能獲得泛綠傳統支持者的認同，已然失去外擴能力」。陳冠安更質疑，「中間討厭、年輕討厭、台北市民討厭」，集結這三大厭惡氛圍的陳時中，還敢選台北嗎」？