22歲曾姓男子日前到郵局提款，被行員查出帳戶遭人匯入不明款項，立刻機警報警，布袋分局員警趕到，追問曾男認不認識匯款人，他才坦承自己配合詐騙集團出租存摺，被警方認定是詐欺車手當場查獲，事後警方更進一步找到70多歲蔡姓被害人，即時保住老翁30萬元血汗錢。

布袋分局指出，5月31日接獲布袋鎮大寮郵局郭姓行員通報，1名曾姓男子臨櫃欲提領帳戶內鉅額現金，驚覺有異通報警方，警方趕赴現場了解，詢問22歲曾姓男子存簿內蔡姓匯款人與他的關係，但曾男支吾其詞，始終無法交待款項來源，經警方一再追問，才出示手機供警方查看，坦承自己聽從詐騙集團謝姓男子指示，以「出租存摺並取款」方式到郵局提領匯款，被警方認定是人頭帳戶、車手，當場將曾男帶回製作筆錄，依法送辦。

事後警方積極追查金流資料，查出匯款至曾男帳戶被害人是1名70多歲蔡姓老翁，聯繫匯款人得知老翁因誤信詐騙集團假冒檢察官來電，謊稱健保卡遭不明人士盜用，才會依指示匯款30萬，事後布袋分局員警協助被害人至鄰近派出所完成報案程序，亦已將詐騙帳戶設為警示帳戶，保住被害人積蓄。

為感謝郭姓行員機警協助防詐，布袋分局長黃世德特別前往大寮郵局頒發感謝狀，感謝經理及行員的用心，也再次強調警方及金融機構共同防制詐欺，保護民眾財產的決心。