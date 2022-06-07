近年詐騙手法不斷翻新，民眾受騙後赴銀行提款、匯款案件頻繁發生，桃園市大園警分局特別組成反詐宣導團，前往銀行、郵局和農會等金融機構，召集第一線行員講授臨櫃關懷提問和阻詐技巧，保障民眾財產安全。

大園分局指出，年齡層不同，遇到的詐騙類型也不同，中老年長者較常遇到「假檢警」、「假綁架」或「猜猜我是誰」等；青壯年則常遇到「假投資」或「假交友」愛情詐騙，部分民眾一時不察被話術吸引，因而落入詐騙陷阱。

大園分局提醒，對於臨櫃提款3萬元以上的客戶，金管會規定行員應詢問原因，為讓行員在提問時，更快速察覺是否被詐騙，由偵查隊長高英傑等幹部率員組成反詐宣導團，赴各金融機構講授關懷提問和阻詐技巧，建議行員就客戶回答，繼續提出3至4個延伸問題，以便從中發現疑似受騙者，再通知警方到場共同阻詐。

大園分局盼藉此巡迴宣講，兼顧和第一線行員進行實務交流，達到警銀聯手出擊、詐騙無所遁形的成效，減少民眾受害，守護財產安全。